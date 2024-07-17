¸ÅÅÄÆØÌé»á¡õÄÔÈ¯É§»á¤¬¸ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÅÁÀâ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼Åê¼ê¡Ä¸ÅÅÄ»á¡ÖÆÈÆÃ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¡¦¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê58¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤ò¹¹¿·¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¸µ´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê65¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¿Íµ¤¥×¥íÌîµå¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024¡¾2025¡×¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤êÀï¤¦´ë²è¡£
¡¡¸ÅÅÄ»á¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¢ÄÔ»á¤ÏÀ¾Éð¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤òºÓÇÛ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ÅÅÄ»á¤¬ÀèÈ¯¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤¬93Ç¯¤Ë¹âÂ®¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦91¤òµÏ¿¤·¤¿ÅÁÀâÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£ÃÒ¿Î»á¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÔ»á¤Ï¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¾¾ºäÂçÊå»á¤òÀèÈ¯¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï°ËÆ£»á¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¹âÂ®¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÔ»á¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£°Ò°µ´¶¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÊý¤ËÍè¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅÄ»á¤â¡Ö¸ª¤Î²ÄÆ°°è¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥°¥Ë¥ã¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤é¥Ó¥å¥ó¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÂÎ¤ÎÊý¤ËÍè¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¾¾ºä»á¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¾ºä¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤Î¥×¥í¤Ç¸À¤¦ÎÉ¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£°ËÆ£ÃÒ¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£