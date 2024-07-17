¡È15cm¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ÎÂçËÁ¸±¡ªÈà½÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áÇ¤Ë¾è¤ê¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤ÇÀî¤òÅÏ¤ë¡ãÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡ä
ÆâÅÄ½ÕµÆ¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¡¢¡ÈÃË½÷µÕÅ¾¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤È¤·¤ÆÎáÏÂ½é¤Î±ÇÁü²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ËÙÀÚ¤Á¤è¤ßÌò¤òÈÓ¾Â°¦¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÆî¹ÀÇ·¤òFANTASTICS¡¦È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æî¹ÀÇ·¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤¬Îø¿Í¤ÎËÙÀÚ¤Á¤è¤ß¡ÊÈÓ¾Â°¦¡Ë¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¡¢ÆÍÁ³15cm¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Á¤è¤ß¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡È¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡É¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤Æî¤¯¤ó¤ÎÎ¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¾è¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆî¤¯¤ó¤¬¡È15cm¡É¤ÎÂÎ¤ÇÂçÊ³Æ®¡ªÇ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Ø!?
¢¡15cm¤ÎÆî¤¯¤ó¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤«¤éÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
Âè1ÏÃ¸åÈ¾¡¢Æî¤¯¤ó¤¬¤Á¤è¤ß¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë´íµ¡¤¬¡Ä¡£Æî¤¯¤ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢Èà¤ÎÂÎ¤Ï¿ÈÄ¹15cm¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤âÅöÁ³¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÉþÂå¤ï¤ê¤Ë¡£
ÆÍÁ³¤Î¾õ¶·¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Á¤è¤ß¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÆî¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆ§¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤êÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤Ê¤ó¤È¤«²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÇ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æî¤¯¤ó¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡È»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡É¤ò¤·¤Æ¤ä¤ê¤¹¤´¤·¡¢Ç¤ÎÇØÃæ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢ÇØÃæ¤«¤éÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿åÏ©¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤ËÍî²¼¡£¾®¤µ¤Ê¿åÏ©¤À¤¬¡¢15cm¤ÎÆî¤¯¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÀî¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÁ¥¤À¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾ã³²Êª¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æî¤¯¤ó¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÎ¦¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¸µ¤ËÄÏ¤Þ¤ê¡¢É¬»à¤ËÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÆî¤¯¤ó¤¬¡¢15cm¤ÎÂÎ¤Ê¤¬¤é¤â»ý¤ÁÁ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ò³è¤«¤·¤ÆÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤ØÉ¬»à¤Ë¸þ¤«¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¤Á¤è¤ß¤È¤Ê¤ó¤È¤«²ñ¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¡¢¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
SNS¾å¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÆî¤¯¤ó¤ÎÂçËÁ¸±¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥ß¥é¥¯¥ëµ¯¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÇ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö°ìÀ£Ë¡»Õ¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËÆî¤¯¤ó¤¬¤Á¤è¤ß¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©