¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸©Æâ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Î©³Ø¹»¤Î»öÌ³Ä¹¤ÎÃËÀ­¤ÈÃæ³Ø¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¤¬¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¨ÎÉ¡¦°Ëº´ÃÏ¶è¤Î¸©Î©³Ø¹»¤Î»öÌ³Ä¹¤ÎÃËÀ­(53)¤È¡¢Âç¶ùÃÏ¶è¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡(48)¤Ç¤¹¡£

¡¡2¿Í¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¶µ°éÄ£¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤ËÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤­»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡ÃËÀ­¶µÍ¡(48)¤Ï¡¢5·î²¼½Ü¤ËÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë½÷À­¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¶µÍ¡¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Âç¶ùÃÏ¶è¤Î¸©Î©³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÃËÀ­(60)¤¬¡¢¸ºµë6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¤Û¤«2¿Í¤¬¸ºµë1¤«·î¤ä²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£