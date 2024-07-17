¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈF35C¤Î´ä¹ñ´ðÃÏÇÛÈ÷¤ËÈ¿ÂÐ »ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬»Ô¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¿½¤·Æþ¤ì
¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤¬¿·¤¿¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
´ðÃÏ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¤¤ç¤¦(17Æü)Áê¼¡¤¤¤Ç´ä¹ñ»Ô¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡Ê15Æü¡Ë¡¢´ä¹ñ´ðÃÏ¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡ÉôÂâ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F35C¤òÇ¯Æâ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë·×²è¤ò´ä¹ñ»Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏC2AÍ¢Á÷µ¡¤Î¡¢F35C¤ÏFA18¥¹ー¥Ñー¥Ûー¥Í¥Ã¥È¤Îµ¡¼ï¹¹¿·¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Êµ¡¿ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³¤·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎC2AÍ¢Á÷µ¡¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â¾¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë¶õÃæµëÌý¤ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢µ¡¼ï¹¹¿·¤¬´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÎÌÀ¤é¤«¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¹ñ»ÔÂ¦¤Ï¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Îµ¡Ç½¤äµ¡¿ô¡¢°ÂÁ´À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·Ê¸½ñ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¥¸ÍÆâ¥Í¥Ã¥È¡¡µ×ÊÆ·ÄÅµ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Öµ¡¿ô¡¦ÍÑÅÓ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È»×¤¦¡×
¡Ê´ä¹ñ»Ô¡¡ÀÐËÜ±ÑÆó´ðÃÏÀ¯ºöÃ´ÅöÉôÄ¹¡Ë
¡Öµ¡ÂÎ¿ô¤â´Þ¤á¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¤Ì³¤â´Þ¤á²þ¤á¤Æ¾È²ñ¤¹¤ë¡×
¤¤ç¤¦¤Ï¡Ö½»Ì±ÅêÉ¼¤òÎÏ¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤â´ä¹ñ»Ô¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Î°ÂÁ´À¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£