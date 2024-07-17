Natsudaidai、冨田ラボ プロデュースの「Dusky dolphin」を先行配信
ガールズユニット・Natsudaidaiが、8/21(水)にデビューEP発売決定。先行して、冨田ラボ プロデュースによるEPタイトル曲「Dusky dolphin」を先行配信した。
シンガーのヨウと、トラックメーカーのNanaeによる日本の夏果実を名前にしたガールズユニット・Natsudaidai。8月21日にリリースする初のEP『青果店』より新曲「Dusky dolphin」の先行配信だ。
さらに、9月21（土）東京・恵比寿 TimeOut Cafe & Diner にて、初のリリースイベント＜Natsudaidai release party "fruits store”＞を開催。北村蕗とSPENSRの出演がアナウンスされた。チケットは一般発売中。
●冨田ラボ コメント
歌も曲もリリックも良いという最高のユニットがいた！
みんな聴いたほうがいい。
冨田ラボ / 冨田恵一
リリース情報
配信開始
Linkfire: https://natsudaidai.lnk.to/Duskydolphin
ライブ・イベント情報
date: 2024.9/21(sat)
venue: Tokyo ebisu | TimeOut Cafe & Diner［LIQUIDROOM 2F］
open_16:30 start_17:00
[tickets]
adv: \2,500(+2d) door: \3,000(+2d)
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