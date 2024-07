Ken YokoyamaのJun Gray (B)がピザ・オブ・デス・レコーズ内に設立したJun Gray Recordsのニューカマーとして、The Dahliaの1stフルアルバム『BUZZY KIDS』が9月4日にリリースされることが決定した。The Dahliaは2021年に大阪にて結成、平均年齢21.5歳の若手バンドだ。紅一点の藤本梨佐子(Vo)、 船越颯斗(G)、クボ(B)、YU-SHI(Dr)からなる4人組で、ライブハウスシーンにて着実に確実に頭角を現してきた存在でもある。

■1stフルアルバム『BUZZY KIDS』



2024年9月4日(水)リリース2024年9月4日(水) 0:00配信開始PZCJ12 / 2,750円(税込)01. THUNDER02. ひねくれ者03. デストロイヤー04. BULL SHIT!! / GIMME SOME05. I’m A Lifter06. LAZY GUY07. ERA08. レザーのシューズ09. IT'S GONNA BE OK!!10. 夢見心地11. I DON'T CARE12. ハイウェイラジオここから13. AMAZING BLUE14. TOP OF THE WORLD