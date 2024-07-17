Å¾¶Ð¡¢Á¥¾å¶ÐÌ³¤Ä¤é¤¤¡©¡¡¸Ä¼¼¤ËWiFi¡¡³¤ÊÝ¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¼þÊÕ³¤°è¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾ðÀª¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÄê°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÎÎ³¤·ÙÈ÷¤ä³¤Æñµß½õ¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Å¾¶Ð¤äÎ¥Åç¶ÐÌ³¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÆÃ¼ìÀ¤â¤¢¤ê¡¢³¤ÊÝ¤ÏÆ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬¹Ô¤Ã¤¿µ¡Æ°µßÆñ»Î¤Ë¤è¤ë¤Ä¤ê¾å¤²µß½õ·±Îý=2024Ç¯6·î20Æü¸áÁ°11»þ37Ê¬¡¢ËÌ³¤Æ»¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÃÎ¾²È¾Åç²¡¢¿ÀÂ¼Àµ»Ë»£±Æ
¡¡17Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÀ¥¸ýÎÉÉ×Ä¹´±¤Ï¡¢¡Ö¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¡£Á´Ä£°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¾åÊÝ°Â´±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¡Ë¤Þ¤¿¤Ï³¤¾åÊÝ°ÂÂç³Ø¹»¡Ê¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¤Î¼õ¸³ÇÜÎ¨¤Ï2021Ç¯¤Î3¡¦9ÇÜ¤«¤é24Ç¯¤Ï2¡¦7ÇÜ¤Ë¡£´´Éô¤òÍÜÀ®¤¹¤ë³¤¾åÊÝ°ÂÂç³Ø¹»¤â3¡¦6ÇÜ¤«¤é2¡¦7ÇÜ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÎ¥¿¦¼Ô¤â19Ç¯ÅÙ¤Ï252¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢23Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï386¿Í¤ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡³¤¾åÊÝ°Â´±¤Ï¹ñ¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Î¥Åç¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤äÅ¾¶Ð¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Á¥¾å¤Î¶ÐÌ³¤ÏÌó10Æü´Ö¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¹´Â«»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤â¿Íµ¤Äã²¼¤ÎÍýÍ³¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á¥¤Î»ñ³Ê¤ä·Ð¸³¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤«¤éÌ¤·Ð¸³¼Ô¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤ò20Ç¯¤Ë¡¢¹â¹»Â´¶È¸å5Ç¯¤«¤é12Ç¯¤Ë±äÄ¹¡£½ä»ëÁ¥¤Ë¸Ä¼¼¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢WiFi¤¬»È¤¨¤ëÁ¥¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¶ÈÌ³¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤áÇ¯1²óÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³¤¾åÊÝ°Â¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÂçÉý¤Ë²þÄû¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£³¤¾åÊÝ°Â´±¤ÎÀ¼¤ä½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡¢Éý¹¤¤¿¦¼ï¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏËèÇ¯¡¢Åö½éÍ½»»¤ò1Àé²¯±ßÄøÅÙ¤º¤ÄÁý¤ä¤·¡¢27Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï22Ç¯ÅÙ¤Î1¡¦4ÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó3200²¯±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¿¦°÷¤ÎÄê°÷¿ô¤âËèÇ¯Ìó100¡ÁÌó250¿Í¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï1Ëü4788¿Í¤À¡£
¡¡³¤ÊÝ´´Éô¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤ËÎÎ³¤·ÙÈ÷¤ä³¤Æñµß½õ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤¾åÊÝ°Â¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³Ñ±ÓÇ·¡¢Åì¶¿Î´¡Ë