¤ªÊè¤ÎÃæ¤«¤é¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤¬¡ªÉã¿Æ¤Î½éËß¤ÇÊèÁÝ½ü¤ËÍè¤¿ÃËÀ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªŽ¢¿ÆÉã¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¤ªÊè¤Î¹üÔä¤òÇ¼¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤¬¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤ªÊè¤ÎÃæ¤«¤é¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤¬¡ªÉã¿Æ¤Î½éËß¤ÇÊèÁÝ½ü¤ËÍè¤¿ÃËÀ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªŽ¢¿ÆÉã¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥Ë¥åー¥¹Åê¹Æ¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¡£»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Î²ÃÆ£Â§¹Ô¤µ¤ó¡£
¡Ê²ÃÆ£Â§¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ªÊè¤Î¼þ¤ê¤Ç¥Ï¥Á¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ªÊè¤ÎÃæ¤«¤é¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤Æ¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
7·î10Æü¤´¤íÉã¿Æ¤Î½éËß¤Î¤¿¤á¡¢ÊèÁÝ½ü¤ËÍè¤¿¤È¤³¤íÇ¼¹ü¤ÎºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ë¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¥Ï¥Á¤¬Áã¤òºî¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤ÏÁ´Éô¤Ç7¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Êª¤ÇÄ¾·ÂÌó30¥»¥ó¥Á¡£
¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡ª
¡Ö½éËß¤Ë¥Ï¥Á¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ£¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤È¡×
¡Ê²ÃÆ£Â§¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÉã¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¤Ø¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÏËª¤òÊá¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
´ôÉì¸©¤ÎÅìÇ»ÃÏÊý¤ä°¦ÃÎ¸©¤Î»°²ÏÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Á¤ò¿©ÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á»³¤ÇÁã¤òÃµ¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡Ö¤Ø¤Ü¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦É÷½¬¤¬°ìÉô¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£Â§¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½éËß¤Ë¥Ï¥Á¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ£¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¥Ï¥Á¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ë¥Û¥ó¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡£
ÌÚ¤Î¶õÆ¶¤ËÁã¤òºî¤ë½¬À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹üÔä¤òÇ¼¤á¤ë¶õ´Ö¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¡×¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ø¤Ü¤È¤ê¡×¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÁã¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆËªÌª¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Â§¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿ËªÌª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÆÈÆÃ¤Ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ø¿ÆÉã¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡Ù¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Ì£¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ä¡£
¥Ï¥Á¤ÈË´¤Éã¿Æ¤Î±ï¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡È´Å¤¤´ñÀ×¡É
¡ÊÊó¹ð¡§ÂçÌîÏÂÇ·µ¼Ô¡Ë
¡Ö¼«Á³¤Ê´Å¤ß¡£¤Û¤Î¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÀìÌç²È¤Ï¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤«¤éËªÌª¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»É¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁã¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¶î½ü²ñ¼Ò¤«ÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ê²ÃÆ£Â§¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊQ¡§Éã¿Æ¤Î±ï¤ò´¶¤¸¤ë¡©¡Ë¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£¡ÊQ¡§¤Þ¤¿Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡Ë¤³¤ì¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£2²óÌÜ¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥Ï¥Á¤ÈË´¤Éã¿Æ¤Î±ï¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿´Å¤¤´ñÀ×¤Ç¤·¤¿¡£