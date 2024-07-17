¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤À ¤ä¤Ã¤¿¡ª¡× ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï»×¤ï¤º´î¤Ó¤ÎÀ¼ ¸©¤È¥Ý¥±¥â¥óºâÃÄ¤¬Éü¶½»Ù±ç¤ÇÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©¤È¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥æ¡¼ºâÃÄ¤¬17Æü¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥æ¡¼¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2011Ç¯3·î¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Àµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÇ½ÅÐ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¦Ì¾»ºÉÊ¤ò¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë´Ñ¸÷ÌÌ¤Ç¤ÎÉü¶½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¸©¤Ï17Æü¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥æ¡¼ºâÃÄ¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Äù·ë¼°¤Ç¤Ï¡¢Éü¶½±þ±ç¥¢¡¼¥È¡Ö¤¢¤«¤ë¤¤¤ß¤é¤¤¡×¤â½é¤á¤ÆÈäÏª¡£ÀéËçÅÄ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÃªÅÄ¤Ê¤ÉÇ½ÅÐ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Ý¥±¥â¥ó¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùËÜÆØ»Ê»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Âç»ö¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀÐÀî¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
8·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢·ê¿åÄ®¤È¼·Èø»Ô¤ò·ë¤Ö¡Ö¤Î¤ÈÅ´Æ»¡×¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Áö¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Î²Æº×¤ê¤Ç¤Ï¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£