¼ã¤¤ÎÏ¤ÇÁ¡°Ý¤Î³¹¤ò£Ð£Ò ¾®¾¾±Ø¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼
²ÎÉñ´ì¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡£ÃÏ¾ì»º¶È¤Ç¤¢¤ëÁ¡°Ý¤Î³¹¤È¤·¤Æ¤ÎPR¤ØÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¤ÎÀ©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹Êó¡¢±¿±Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ã´¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î13Æü¡¢¾®¾¾±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀßKomatsu¶å(¥³¥Þ¥Ä¡¦¥Ê¥¤¥ó)¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥É¥ì¥¹¤òºî¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ¡°Ý¤Î³¹¡¦¾®¾¾¤òPR¤·¤è¤¦¤ÈÁ¡°Ý¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥µ¥ó¥³¥í¥Ê¾®ÅÄ¤Î¾®ÅÄ³°´îÉ×¼ÒÄ¹¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤ä³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¾®¾¾±Ø¡£ÆØ²ìÊýÌÌ¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¤¢¤ë¹¹ð¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¥é¥¥é¤Ï¾®¾¾¤«¤é¡×¾®¾¾¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Á¡°Ý²ñ¼Ò¡¦¥µ¥ó¥³¥í¥Ê¾®ÅÄ¤Î¹¹ð¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥³¥í¥Ê¾®ÅÄ¡¦¾®ÅÄ³°´îÉ×¼ÒÄ¹¡Ö(²ñ¼Ò¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤Î)¥¥é¥¥é¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ²»å¤Î¤Þ¤Á¤ÇÁ¡°Ý¤Î¤Þ¤Á¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Á¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¿·´´Àþ¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¥µ¥ó¥³¥í¥Ê¾®ÅÄ¤Ï1955Ç¯¤Ë¾®¾¾»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Á¡°Ý²ñ¼Ò¤Ç¡¢¸½ºß¤â»ÔÆâ¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤»å¤ÎÀ½Â¤¤äÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·´´Àþ³«¶È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾®¾¾¤ÎÁ¡°Ý»º¶È¤òPR¤·¤¿¤¤¤È¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¤ä¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¥¢¡¼¥È¤Î¶È³¦¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤«¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤«¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2011Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉTOMOKOIZUMI(¥È¥â¡¦¥³¥¤¥º¥ß)¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾®Àô¤µ¤ó¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ò¤·¤¿²Î¼ê¤ÎMISIA¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿§°î¤ì¤ëÌ¤Íè¡×¤Ç¤¹¡£
¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡3Ç¯¡¦ÀîÅè¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤ÏÉÔ·Êµ¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿§°î¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¿Í¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
4·îËö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬»îºî¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥í¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤«¿¿»÷¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£´ðËÜÁ´Éô¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼¤ÎÁÇºà¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È°ã¤¦¿§¡¢°ã¤¦ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¾®Àô¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«À¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹©É×¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥³¥í¥Ê¾®ÅÄ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ºî¤ë¥É¥ì¥¹¤Ï12ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡3Ç¯¡¦¼ò°æÏ¡¤µ¤ó¡Ö¥Õ¥ê¥ë¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤ÆTOMO¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶á´ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤é¤·¤¿¡×
¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡3Ç¯¡¦¸µÅÄÛÙÆà¤µ¤ó¡Ö¥Ü¥Ç¥£¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´¬¤¥í¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡×
¥É¥ì¥¹¤ÎÀ©ºî³«»Ï¤«¤é1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð¤Á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥É¥ì¥¹¤Î·Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
200¿§¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¡¼¥¬¥ó¥¶¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇö¤¯¤ÆÆ©¤±¤ëÀ¸ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜÂÎ¤äÁõ¾þ¤Î¥Õ¥ê¥ë¤Ê¤É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄË¥¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¤¬¥É¥ì¥¹¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤í¡¢¾®¾¾»Ô¤Î¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÄ«ÁÒÍ³´õ½Ú¶µ¼ø¤Î¥¼¥ß¤¬¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤ä¹Êó¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø3Ç¯¡¦µÈ¿å¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê»ä¤¿¤Á¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¡¦Ä«ÁÒÍ³´õ½Ú¶µ¼ø¡Ö¤³¤ÎÂç³Ø¼«ÂÎ¤â¤Þ¤À¿·¤·¤¤Âç³Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼ã¤¤ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¾¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤ò¤¤Ã¤¿7·î9Æü¡£
¶âÂôÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï¥É¥ì¥¹¤òºî¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÆ°¤¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖÅöÆü¡£3¤«·î¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ø¡£
12ÂÎ¤Î¡Ö¿§¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¡×¡£Â¿ºÌ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£Åö½é¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤«¸«¤ë¿Í¤ÎÌÜÀþ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¡°Ý¤Î³¹¡¦¾®¾¾¤òPR¤·¤è¤¦¤È41¿Í¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤ª¤è¤½3¤«·î¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡£
¥µ¥ó¥³¥í¥Ê¾®ÅÄ¡¦¾®ÅÄ³°´îÉ×¼ÒÄ¹¡Ö¼ã¤¤ÎÏ¡¢³ØÀ¸¤ÎÎÏ¤¬·ë½¸¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¡£¿§¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¡¢¼«Ê¬¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ö¤Ä¤±¤ÆÇúÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼ã¤¤ÎÏ¤¬¾®¾¾¤ÎÅÁÅý»º¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºë¶Ì,
Ë¡Í×,
ÀÅ²¬,
Ï·¸å,
°ÖÎîº×,
¾²ÃÈË¼