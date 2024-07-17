¥È¥é¥ó¥×»á½Æ·â»ö·ï¡¡¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¤¬À¼ÌÀ¤Ç´ØÍ¿ÈÝÄê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦¤ò¥¤¥é¥ó¤¬´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Æ·â»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î½Æ·â»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï17Æü¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÌò³ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï16Æü¡¢»ö·ï¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó¤¬°Å»¦¤ò´ë¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¡¢·Ù¸îÂÖÀª¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Î¥½¥ì¥¤¥Þ¥Ë»ÊÎá´±¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë·è°Õ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö½Æ·â»ö·ï¤Ø¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë´ØÍ¿¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¼çÄ¥¤â¶¯¤¯µñÈÝ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£ÅªÆ°µ¡¤ÈÌÜÅª¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
Áòµ·,
Ä¹Ìî,
»ûÅÄ²°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿ÀÆàÀî