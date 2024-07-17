¡ÚÂ®Êó¡Û³©Àî¾Þ¤ÏÄ«ÈæÆà½©¤µ¤ó¤È¾¾±ÊK»°Â¢¤µ¤ó¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï°ìÊæ¥ß¥Á¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ
Âè171²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬17Æü¸á¸å³«¤«¤ì¡¢³©Àî¾Þ¤Ë¤ÏÄ«ÈæÆà½©¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È¾¾±ÊK»°Â¢¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Î2ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³©Àî¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿2ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤ÇÄ«ÈæÆà¤µ¤ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Î»Í½½¶åÆü¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¿ÈÂÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Ö·ë¹çÁÐÀ¸»ù¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ÐËå¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÄ«ÈæÆà¤µ¤ó¤¬°å³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤â²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±Ê¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ð¥ê»³¹Ô¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¤Ê¤¤Æ»¤ò¹Ô¤¯¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÅÐ»³¡Ö¥Ð¥ê»³¹Ô¡×¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ÈÄ©¤àÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë¤Ï°ìÊæ¥ß¥Á¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Î¡Ö¥Ä¥ß¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥ß¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ïºá¤È¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡Öºá¡×¤òÉÁ¤¤¤¿6¤Ä¤ÎÊª¸ì¤«¤é¤Ê¤ëÃ»ÊÓ½¸¤Ç¤¹¡£
Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£