【モンスターハンター20周年×サンリオキャラクターズ 描き下ろしイラスト】7月17日 公開

カプコンは、同社のハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」と「サンリオキャラクターズ」のコラボイラストを7月17日に公開した。

「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念して、それぞれモンスターの装いに身を包んだサンリオキャラクターたちの描き下ろしイラストが公開。イラストにはナルガクルガ×バッドばつ丸など公開された。

また、イラストを使用したグッズの展開は、今後随時公式サイトや公式Xにて公開を予定し、7月19日から始まる「モンスターハンター20周年 -大狩猟展-」にてグッズの先行販売も予定している。

(C)CAPCOM

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652568