Ãù¶â2000Ëü±ß¤¬¤¢¤ë50Âå¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯Á°ºÇ¸å¤ÎìÔÂô¤Ç¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡×¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¤¿¤é²æËý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¹ØÆþÈñÍÑ
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î²Á³Ê¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½1
É½¤Ï²Á³Ê¥³¥à¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¿·¼Ö¾ðÊó¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
ºÇÄã¤Ç¤âÌó500Ëü±ß¡¢´õË¾¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¸¡¡¦ÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¿ô½½Ëü±ß¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÎ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ¡Ì ²È·×¼ý»ÙÊÔ ¡Í 2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°¼ÖÅù´Ø·¸Èñ¤Î·îÊ¿¶Ñ³Û¤Ï2Ëü5316±ß¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó30Ëü192±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î°Ý»ýÈñ¤Ï¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñ»º¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½¤ÍýÈñ¤Ê¤É¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ººÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë·î¤Î¼ýÆþ¤Ï24Ëü4580±ß¤Ç¡¢»Ù½Ð¤Ï25Ëü959±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÉ×ÉØÆó¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢1·î¤¢¤¿¤ê25Ëü±ß¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£25Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤ÇÇ¯´ÖÌó30Ëü±ß¤¬¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²È·×¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ñÌ±Ç¯¶â¡§6Ëü8000±ß
¡ü¸üÀ¸Ç¯¶â¡§23Ëü483±ß
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î·î³Û6Ëü6250±ß¤«¤é2.7¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î·î³Û¤Ï6Ëü8000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¼ÏÂ31Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤Î¾ì¹ç¡¢·î³Û¤Ï6Ëü7808±ß¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÉ×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò´Þ¤àÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¡Ë¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¡ÊÊ¿¶ÑÉ¸½àÊó½·¡Ê¾ÞÍ¿´Þ¤à·î³Û´¹»»¡Ë43Ëü9000±ß¡Ë¤Ç40Ç¯´Ö½¢¶È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤ëÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡ÊËþ³Û¡Ë¡Ë¤ÎµëÉÕ¿å½à¤¬¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î·î³Û22Ëü4482±ß¤«¤é2.7¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î·î³Û¤Ï23Ëü483±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤¬¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¼ýÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¹âµé¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÇ³«ºö
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
¡ü¥«ー¥êー¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¡üÏ·¸å»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÀáÌó¤äÉû¶È¤ò¹Ô¤¦
¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ãæ¸Å¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥êー¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«ー¥êー¥¹¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é¼Ö¤òÊÖµÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥êー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ö¤Î½êÍ¤ËÈ¼¤¦°Ý»ýÈñ¤äÀÇ¶â¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¡¢À¸³èÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤âÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Îµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤È¸¡Æ¤¤¬É¬Í×
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¹ØÆþ¤ÏÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¹âµé¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¼Ö¸¡ÈñÍÑ¡¦½¤ÍýÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¿ô½½Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âµé¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½¼¼Â¤·¤¿Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÇã¤¤Êª¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2000Ëü¤ÎÃù¶â¤â¡¢¹âµé¼Ö¤òÇã¤¨¤ÐÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¼«¿È¤ÎÃù¶â³Û¤òÈæ³Ó¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ¸³èÀß·×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾Ê¡¡²È·×Ä´ººÊó¹ð ¡Ì ²È·×¼ý»ÙÊÔ ¡Í 2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡ÎáÏÂ6Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³ÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー