¡Ö¥¹¥¤¥«¥²ー¥à¡×¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¤¡ª Ç¤Å·Æ²¡¢Switch¸þ¤±¤Î¾åÈ¾´ü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¸ø³«2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¡¢°Õ³°¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡Ú2024Ç¯¾åÈ¾´ü ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
7·î17Æü ¸ø³«
(C)Nintendo
7·î17Æü ¸ø³«
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï7·î17Æü¡¢¡Ö2024Ç¯¾åÈ¾´ü ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1·î1Æü¤è¤ê6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¸·×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢CERO¤ÎC¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾å°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1°Ì¤Ï¥Ñ¥º¥ë¡Ö¥¹¥¤¥«¥²ー¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯²¼È¾´ü¤è¤ê°ú¤Â³¤1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥í¥Ç¥ª¥ó ¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÂçÍðÆ® ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢4°Ì¤Ë¤Ï¡ÖOvercooked 2 - ¥ªー¥Ðー¥¯¥Ã¥¯£²¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ç¤Å·Æ²HP]¡ÖNintendo Switch 2024Ç¯ ¾åÈ¾´ü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£#NintendoSwitchhttps://t.co/wVT01QBZ8A- Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò (@Nintendo) July 17, 2024
(C)Nintendo