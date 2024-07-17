¿åÆñµß½õ¤Î·±ÎýÃæ¤Ë¥×ー¥ë¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¦¡¡26ºÐ¤Î¾ÃËÉ¿¦°÷¤¬»àË´¡¡·Ù»¡¤¬»à°ø¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡¡Ê¡²¬¡¡¡¡
Ê¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î26ºÐ¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬¿åÆñµß½õ¤Î·±ÎýÃæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢17Æü¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ï¾ÃËÉ³Ø¹»¤ËÆþ¹»Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÇòÌî´²ÂÀµ¼Ô
¡Ö¸½¾ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Î»ÔÌ±¥×ー¥ë¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¾ÃËÉ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Î»ÔÌ±¥×ー¥ë¤Ç¡¢¾ÃËÉ³Ø¹»¤ËÆþ¹»Ãæ¤ÎÊ¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¿¦°÷¡¢²¬ËÜÂç²Ï¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¿åÆñµß½õ¤Î·±ÎýÃæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ò»ØÆ³°÷¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ°ú¤¾å¤²¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢17Æü¸áÁ°¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅö»þ¡¢¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¾ÃËÉ³Ø¹»¤ËÆþ¹»Ãæ¤Î52¿Í¤È¶µ´±¤ä»ØÆ³°÷18¿Í¤¬¡¢Î©¤Á±Ë¤®¤Î·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»à°ø¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£