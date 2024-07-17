¡Ö¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥¬¥ó¥À¥à¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×7·î27ÆüÈ¯Çä¡ª
7·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§2,200±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥¬¥ó¥À¥à¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¤ò7·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×¤Î¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥¬¥ó¥À¥à¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó¡×¤¬¥¯¥ê¥¢À®·¿¿§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£º£²ó¤â¸ø¼°¥¬¥ó¥×¥éÁí¹ç»ÜÀß¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¡×¤Î¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿åÀ±¤ÎËâ½÷ ¥¦¥§¥Ý¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë2¥»¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡£¥á¥¤¥ó¥¦¥§¥Ý¥ó¤Ë¤ÏÄ¹¼Ü¤Î·È¹Ô²Ð´ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¥í¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¢¢¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥¬¥ó¥À¥à¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¸ÂÄê ¥¬¥ó¥À¥à¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
7·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§2,200±ß
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§8ºÝ°Ê¾å
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS