NEXZ¡¢ÆüËÜ3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡ª½é¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖRide the Vibe¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬·èÄê

グローバルボーイズグループNEXZが、福岡、大阪、東京で実施するショーケース「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”」のライブビューイングが決定した。日本で初となるショーケースの2024年8月4日(日)福岡・マリンメッセ福岡B館、8月18日(日)大阪・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)、8月25日(日)東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ公演を、全国各地の映画館でライブビューイング。

NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したTOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKIの7人によるグローバルボーイズグループだ。2024年5月20日にグローバルデビューを果たすと、韓国・HANTEOチャートではNEXZ初の韓国リリース作「Ride the Vibe」がPhysical Album Chartのデイリー1位、ウィークリー3位を獲得。デビュー曲「Ride the Vibe」のミュージックビデオは、その独特な映像の世界観が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成し、現在は3,200万回再生を突破している。まさに今、話題沸騰中のNEXZが8月21日(水)、日本1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」でいよいよ日本デビューを迎える。メンバーの地元に凱旋するこのツアーを、全国の映画館の大スクリーンで確認してほしい。

■ライブビューイング概要

「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe” Live Viewing」

2024年8月4日(日)16:00 開演【福岡公演】

2024年8月18日(日)16:00 開演【大阪公演】

2024年8月25日(日)16:00 開演【東京公演】



会場:全国各地の映画館

詳細はこちら

※開場時間は映画館によって異なります。



料金:4,500円(税込 / 全席指定)

※3歳以上有料 / 3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



<チケットスケジュール / お申込み>

〇福岡公演

ファンクラブ先行(抽選):7月17日(水)19:00〜7月21日(日)23:59

対象:NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB「NEX2Y」「NEX2Y MOBILE」会員

・NEX2Y 先行受付

・NEX2Y MOBILE 先行受付

※当落発表:7月27日(土)10:00頃予定



プレリクエスト(抽選):7月17日(水)19:00〜7月21日(日)23:59

ローソンチケット

※当落発表:7月27日(土)10:00頃予定



一般発売(先着):7月27日(土)15:00〜8月2日(金)12:00

ローソンチケット



〇大阪公演

ファンクラブ先行(抽選):7月17日(水)19:00〜7月22日(月)23:59

対象:NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB 「NEX2Y」「NEX2Y MOBILE」会員

・NEX2Y 先行受付

・NEX2Y MOBILE 先行受付

※当落発表:8月10日(土)10:00頃予定



プレリクエスト(抽選):7月17日(水)19:00〜7月22日(月)23:59

ローソンチケット

※当落発表:8月10日(土)10:00頃予定



一般発売(先着):8月10日(土)15:00〜8月16日(金)12:00

ローソンチケット



〇東京公演

ファンクラブ先行(抽選):7月17日(水)19:00〜7月22日(月)23:59

対象:NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB「NEX2Y」「NEX2Y MOBILE」会員

・NEX2Y 先行受付

・NEX2Y MOBILE 先行受付

※当落発表:8月10日(土)10:00頃予定



プレリクエスト(抽選):7月17日(水)19:00〜7月22日(月)23:59

ローソンチケット

※当落発表:8月10日(土)10:00頃予定



一般発売(先着):8月14日(水)18:00〜8月23日(金)12:00

ローソンチケット



主催:JYPエンターテインメント

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン



