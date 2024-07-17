¸µÂçºåÂçÁíÄ¹¤ÎµÜ¸¶½¨É×¤µ¤ó»àµî¡¡¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ç¶ÈÀÓ
¸µÂçºåÂç³ØÁíÄ¹¤Ç¡¢´ØÀ¾ºâ³¦¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½ê¡×½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëµÜ¸¶½¨É×¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤Ò¤Ç¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬12Æü»àµî¤·¤¿¡£
¡¡81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹ÃË¹î¾º¡Ê¤«¤Ä¤Î¤ê¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡¾ðÊóÄÌ¿®¹©³Ø¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥â¥Ç¥ë²½¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ç¶ÈÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÂçºåÂç³Ø¤Ç¤ÏÎ±³ØÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤äÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2003¡Á07Ç¯¤ËÁíÄ¹¡£¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡×Íý»öÄ¹¤ä¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¸òÎ®µòÅÀ¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×ÂåÉ½Íý»ö¤âÌ³¤á¤¿¡£