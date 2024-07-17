ÉñÂæ¡Ø¼ÙµûÂâ¡¿¥¸¥ã¥Ã¥³¥¿¥¤¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡¡º´Æ£Î®»Ê¤é¤ò¤Ï¤¸¤áÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì
±Ç²è¤ÈÉñÂæ¤ò´°Á´Ï¢Æ°¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÅì±Ç¥à¥Ó¡ß¥¹¥Æ¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¼ÙµûÂâ¡¿¥¸¥ã¥Ã¥³¥¿¥¤¡Ù¡Ê2024Ç¯5·î31Æü±Ç²è¸ø³«¡¢2024Ç¯8·î¡¦9·îÉñÂæ¾å±é¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2024Ç¯8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¼ÙµûÂâ¡¿¥¸¥ã¥Ã¥³¥¿¥¤¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤Ç¤¢¤ëÎÚÂ¢¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£Î®»Ê¤ä±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ë¼ÙµûÂâ¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÌîÊ¿ÇÏÌò¤Î°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¤Ê¤É¡¢¼ÙµûÂâ¥á¥ó¥Ðー¤Î5¿Í¤¬¡¢¤è¤ê·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÆ²¡¹¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç°Â¿©¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤Æ¼ÙµûÂâ¤ò¶ì¤·¤á¤¿ºÇ¶¸¤Î»ÉµÒ¡¢Â¿¡¹ÎÉÌò¡¦¶Ì¾ëÍµµ¬¤äËëÉÜ¤ªÊú¤¨¤Î°å¼Ô¤Ç¤¢¤ëèú´Ý¸¼°ÃÌò¡¦µ±ÇÏ¤ÎÂ¾¡¢ÉñÂæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤·ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Åç¤Î½÷²¦¡¦¥Æ¥³¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤ëÍöÉñ¤æ¤¦¤È¤½¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ê½÷²¦¡¦¥Æ¥³¥Ê¤Î¼é¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥¤¥í¡ÊÃæÂ¼À¿¼£Ïº¡Ë¤È¥´¥Þ¥À¥é¡Ê¿¹ Âç¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£Èà¤é¤Ï¼ÙµûÂâ¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌ£Êý¤Ê¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÏÅç¤Î¤¢¤ëÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ËÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶½Ì£¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡£8·î¤ËËë³«¤±¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡£