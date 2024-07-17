¡Ö¼êÂ¸ýÉÂ¡×¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×´¶À÷¾É¤ËÃí°Õ¡ª
¹Åç¸©Æâ¤Ç¤Ïº£¡¢´¶À÷¾É¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¼êÂ¸ýÉÂ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Ç»¡
¡Ö¤ª¤Æ¤Æ¤â½Ð¤È¤ë¤¸¤ã¤í¡£¤Û¤é¤³¤³¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¡×
5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬´¶À÷¤·¤¿¡Ö¼êÂ¸ýÉÂ¡×¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÂ¤ÎÎ¢¡¢¤½¤·¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ë¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£Êì¿Æ
¡ÖÅÚÍËÆü¤°¤é¤¤¤«¤é¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä½Ð¤Æ¤¤Æ1¸Ä2¸Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüÍËÆü·îÍËÆü¤°¤é¤¤¤ËÁý¤¨»Ï¤á¤¿´¶¤¸¡£ÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤è¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¢£¥íー¥¿¥¹¥×¥ê¥¹¥¯ー¥ëÄ¹Â«¡¡Î¶±ÊÄ¾µ ±àÄ¹
¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤Î´¹µ¤¡¢¼êÀö¤¤¡£¼êÀö¤¤¤ÎÊý¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤³¤Þ¤á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ËÙ¹¾Æâ²Ê¾®»ù²Ê°å±¡¡¡ËÙ¹¾Àµ·û±¡Ä¹
¡Ö¥³¥í¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¿Í¤ÎÀÜ¿¨¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³°¤«¤é¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Æþ¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£5ºÐ°Ê²¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ËÌÈ±Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
°ìÊý¡¢Âç¿Í¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç¤¹¡£7·î17Æü¤Ë¹Åç»Ô¤¬È¯É½¤·¤¿Î®¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î8Æü¤Î½µ¤ÎÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï8.17¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤Î1.5ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸â»Ô¤ËÂ³¤¸©¤¬Äê¤á¤¿¡Ö°åÎÅ¤Ò¤ÃÇ÷Ãí°ÕÊó¡×¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´üÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¡¢·ñÂÕ´¶¤äÆ¬ÄË¡¦È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Ç®Ãæ¾É¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÙ¹¾Æâ²Ê¾®»ù²Ê°å±¡¡¡ËÙ¹¾Àµ·û ±¡Ä¹
¡Ö³±¤È¤«É¡¿å¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¥³¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¹¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ú2024Ç¯7·î17Æü ÊüÁ÷¡Û