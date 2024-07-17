¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G2¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÛÃÝ²¼Âç¼ù¡¡½éÍ¥¾¡¤ÎÃÏ¤ÇÈ¿·â³«»Ï
¡¡½éÆü¤Ï6¡¢2¹æÄú¤«¤é3¡¢6Ãå¤ÎÃÝ²¼Âç¼ù¡Ê25¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¡¢2ÆüÌÜ6R¤ò¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç1Ãå¡£ÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢È¿·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à47¹æµ¡¤Îµ¡Îò¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£½éÆü¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¤¬ËÍ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î·Á¤ÇÃ¡¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹Ô¤Â¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2¹æÄú¤Î¡ËÅÏÊÕÍºÏ¯¤µ¤ó¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ý¤Ã¤¿¤·¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÃÏ¤ÏÁ°²ó3·î¤Ë½éÍ¥½Ð¡£5¥³¡¼¥¹¤«¤é¹ë²÷¤Ê·þ¤ê¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯4¥«·î¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¹¾¸ÍÀî¤Î¿åÌÌ¤â·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿åÌÌ¤¬¹Ó¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°²ó¤ÏÇÈ¹â20¥»¥ó¥Á¤Î¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ç¡¢¼þ²ó¤â2¼þ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï1R4¹æÄú¡¢8R3¹æÄú¤¬½ÐÈÖ¤À¡£¼ã¤Ê¡²¬¤ÎÇÈ¾è¤ê¹ª¼Ô¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¶¤á¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£