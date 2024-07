¤ª¤ê¤Å¤ë¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¡ª8·î6Æü¡¢¥Ò¥í¥·¥Þ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø·Ò¤°ÁÛ¤¤

おりづるタワーでは、2024年8月6日、屋上展望台にて沖田孝司氏・千春氏による「マイ・ハート・コンサート」の楽曲演奏及び「広島 愛の川」プロジェクトの子供たちによる合唱を行う。また、2024年8月10日(土)〜8月18日(日)の期間中、展望台入場のお客様に、数量限定にて“ウォールアート”オリジナルポストカードを配布。戦後100年の節目となる2045年への「願い」を込めて、大切な人に向けて“手紙”を送る特別企画を実施する。(限定2500枚。※なくなり次第終了)

■8月6日、展望台から奏でる世界へのメッセージ「マイ・ハート・コンサート」おりづるタワーで開催された、G7広島サミット2023パートナーズ・プログラムに続き、今年オープンしたエディオンピースウィング広島杮落し、サッカーワールドカップアジア予選の際に沖田孝司氏・千春氏によって演奏された楽曲を披露する「マイ・ハート・コンサート」を屋上展望台にて開催する。公演では、20年近く平和イベントなどで演奏してきた曲、 「We love the EARTH from HIROSHIMA」を披露。未来への希望を音楽にのせて、世界へのメッセージを屋上展望台から届ける。沖田様演奏の様子■「広島 愛の川」プロジェクト「広島 愛の川」プロジェクトは2015年にスタート。このプロジェクトは、「はだしのゲン」の著者、中沢啓治さんが入院先の病院から平和記念公園を散歩していた際に、じっと川を眺めながら未来の子供たちを思い、書き遺した詩に基づいている。この「広島 愛の川」の楽曲は、毎年8月6日に行われるとうろう流しの際に子供たちによって歌われ、次の世代へと受け継がれている。今年は特別ゲストとして歌手の二階堂和美さんを迎え、屋上展望台から子供たちの歌声を世界へ届ける。さらに、7月26日(金)から8月6日(火)までの期間中、中沢啓治さんの手書きの詩や、子供たちが書いた平和の願いが込められたとうろうなどの展示物が、12階「おりづる広場」に展示される。愛の川合唱の様子■「マイ・ハート・コンサート」・「愛の川」概要【マイ・ハート・コンサート】日時:8月 6日(火)19:30〜20:00 / 20:30〜21:00(屋上展望台「ひろしまの丘」)8月25日(日)13:30〜14:00 / 14:30〜15:00(12階「おりづる広場」)【広島 愛の川プロジェクト】 公式HP:http://ainokawa.com/「中沢啓治」他、展示物設置期間:7月26日(金)〜8月6日(火) 場所:12階「おりづる広場」「広島 愛の川」合唱日時:8月6日(火)19:15〜 場所:屋上展望台「ひろしまの丘」■終戦の日に向けた特別企画「Letter from Hiroshima」開催明るい未来を紡ぐ手紙今年の夏も終戦の日に向けた特別企画「Letter from Hiroshima」を開催する。被爆者の平均年齢が85歳となり、高齢化が一段と進む中、被爆の実相を世界にどう伝えていくかがさらに大きな課題となっている。また、戦争の記憶を持たない現代に生きる私たちにとって、今年も訪れる「終戦の日」がどのような日となるのか、考える機会となればと考えている。8月には世界各国から多くの人が広島の街に集まります。訪れる人々が、おりづるタワーの展望台から緑あふれる美しい広島の姿を望むとき、祖先(過去)・自分(現在)・子ども(未来)が繋がり、生きていることに想いを寄せるきっかけになるかもしれない。そして、終戦の日から引き継がれている広島の街の姿を、旅先から「故郷の景色」と重ねてみることもできるかもしれない。Letter from Hiroshima■「Letter from Hiroshima」投函方法について【利用手順】・展望台入場後、12階「おりづるカウンター」でポストカード(絵柄9種類)より選択、受け取り。※チケット購入の希望者1名様につき1枚の配布。限定2500枚、なくなり次第終了。・広島で感じた想いや戦後100年へ向けた「願い」、大切な人への想いを"手紙"にする。・12階「おりづる広場」に設置のBOXへ投函(国内外郵送可)【注意事項】・投函した手紙はお返しできない。・日付指定はできない。・届け先がないもの、住所間違えによる送り返しは対応ができない。・公序良俗に反する内容が記載されていた場合、弊社判断により郵送対応ができない場合がある。・お持ち帰り可能。その後の配送はできない。9柄から選択できる■"ウォールアート"オリジナルポストカード(絵柄9種類)今回の特別企画を通じて、今のヒロシマだからこそ感じた一人一人の「願い」の灯を、そして家族や友人、大切な人との身近に感じる「繋がり」への想いを、おりづるタワーから"手紙"にしたためていただきたいと考えている。『私たちは毎年この季節に想いの種を蒔き、どこにいても、誰といても、戦後100年の世界に向けて広がる明るい未来を一歩ずつ紡いでいけることを願っています。』<おりづるタワー 営業情報>展望台・物産館 営業時間:10:00〜18:00(展望台への入場は閉館30分前まで)カフェ 営業時間:10:00〜18:00展望台入場料金:大人2200円、中高生1400円、小学生900円、幼児(4歳以上)600円 おりづる投入料金100円※イベント・公演の鑑賞には展望台入場料金が必要となります。※予告なく開催を中止する場合がございます。予めご了承ください。※最新の営業情報はHPにてご確認ください。■おりづるタワー■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube