Ê¡²¬¹­¹ð¥Õ¥§¥¢

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶å½£¡¦²­Æì¡¦»³¸ý¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¹­¹ðºîÉÊ¤¬¡¢Ê¡²¬»ÔÌò½ê¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊ¡²¬¹­¹ð¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¶å½£¡¦²­Æì¡¦»³¸ý¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¹­¹ð¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ê¡²¬¹­¹ð¶¨²ñ¾Þ¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤Ê¤É61¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ê¡²¬¹­¹ð¶¨²ñ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥Þ¥ê¥ó¥ïー¥ë¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÍÎÀ¸ÂÖ²Ê³Ø´Û¤Î¹­¹ð¤Ç¤¹¡£³¤¤Ë¹­¤¬¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Î»Â¿·¤Ê±ÇÁüÈþ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·´¶Æ°¤ä¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ëCODO¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¹­¹ð¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ»Ë¾å¡¢º£¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¥Áー¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÊ¡²¬¹­¹ð¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¡¢Ê¡²¬»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£