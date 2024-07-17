ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤«¤é°¦¸¤¤¬ÅÐ¾ì¡¡¢¨¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤òÂª¤¨¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYOSHIKI¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹ßÎ×¤·ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ»³ËÜÍ³¿­¤ÈÌ´¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖDecoy is always with Shohei.¡Ê¥Ç¥³¥¤¤Ï¤¤¤Ä¤âæÆÊ¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÂçÃ«¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î°¦¾Î¤Ï¡ÖDecoy¡Ê¥Ç¥³¥¤¡Ë¡×¡Ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¸ÄÀ­Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¬Äê³°¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ª¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥óÏ¢¤ì¤Æ¤­¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦ºØÆ£»Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹­¤²¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤À¤¾ÇúÃÂ¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

°úÍÑ¡§¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@Dodgers¡Ë