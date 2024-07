ドジャースの球団公式エックスが17日までに更新。大谷翔平と妻の真美子さんを捉えた貴重な写真に反響が集まっている。公式エックスは「Decoy is always with Shohei.(デコイはいつも翔平と一緒にいる)」とつづり、夫婦の2ショットを公開。写真にはジャケットの裏地を見せつける大谷が収められており、大谷の愛犬・デコピン(アメリカでの愛称は「Decoy(デコイ)」)があしらわれた個性的なデザインになっている。この投稿にファンからは「このジャケット、まさに規定外」「ジャケット!!まさかのデコピン」「デコピン連れてきてる」などのコメントが集まり、トレンディエンジェル・斎藤司のようにジャケットを広げる姿には「大谷さんだぞ爆誕」という反応もあった。引用:「ロサンゼルス・ドジャース」公式エックス(@Dodgers)