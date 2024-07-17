¡Ö¤ä¤ê¡×¼ó¤Ë»É¤µ¤ë¡¡¹â¹»À¸¤¬¤ä¤êÅê¤²¤ÎÎý½¬Ãæ¡Ä¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬»Ô
´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Î¹â¹»¤Ç16Æü¡¢¤ä¤êÅê¤²¤ÎÎý½¬Ãæ¤À¤Ã¤¿Î¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¼ó¤Ë¤ä¤ê¤¬»É¤µ¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ÎÀ¹²¬¾¦¶È¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç16ÆüÍ¼Êý¡¢¤ä¤êÅê¤²¤ÎÎý½¬Ãæ¤À¤Ã¤¿Î¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¼ó¤Ë¡È¤ä¤ê¤¬»É¤µ¤ë¡É»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤òÅê¤²¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½õÁöÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤ä¤ê¤Î¸å¤í¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Î¤É¸µÉÕ¶á¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÓÄÌÀ£Á°¤Þ¤Ç»É¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¤ä¤ê¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤ä¿À·Ð¤Ê¤É¤ËÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢¸ÜÌä¤Ï°ì»þÅª¤Ë¿¦°÷¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡£¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£