¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡ÙÆüËÜ¾åÎ¦¤«¤é20Ç¯¡ª´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Îµ¯¸»¤Ï2003Ç¯!?¡Ú¸Å²ÈÀµµü¤ÎBEATS of KOREA¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç³ÎÇ§¡ÛÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë¸Å²È¤µ¤ó
여러분! 안녕하세요? ¡¡³§¤µ¤ó¡ª ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
¸Å²ÈÀµµü¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØBEATS of KOREA¡Ù¡£ËÍ¡¢¸Å²ÈÀµµü¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤ËÅÏ¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤ªÎÙ¤Î¹ñ¡Ö´Ú¹ñ¡×¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ÝÆ°¡Ä¡Ä¡Ö¥Ó¡¼¥È¡ÊBeat¡Ë¡×¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËÍ¤¬²¿¼Ô¤«¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡
Ì¾Á°¤Ï¸Å²ÈÀµµü¡Ê¤Õ¤ë¤ä¡¡¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë¡£¤è¤¯¡ÖÍî¸ì²È¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µü¤È¤¤¤¦»ú¤ò¡¢Äâ¤ÈÆÉ¤ß°ã¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÁ³¡¢¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢³Î¤«¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö²þÌ¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯´Á»ú¤ò´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¾Á°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Õ¤ë¤ä¡¡¡»¡ß¢¤¢¨¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿¤¢¤Ã¤ÆÂç³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥é¥¸¥ªDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¥«¥Ê¥À¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2003Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ê²ñ°Ê¹ß¡¢´ÚÎ®¡¦K¡¾POP¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¡¢´Ú¹ñ¤Î¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëK¡¾POP¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤È¤«¡Ö´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤¿¤À¹¥¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ì¤¤À¤Ë¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
오늘도 후루야 마사유키와 함께 해주세요!¡Êº£Æü¤â¸Å²ÈÀµµü¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ë
¡Á¡Á¡Á¡Á
2003Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é20Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù¤Î¾åÎ¦¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ2003Ç¯¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥å¥ê¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤äBoA¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ë¤«¤¯´ÚÎ®¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆüËÜ¤ÇÄêÃå¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê20Ç¯Á°¤Î´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï20Ç¯Á°¡¢¤Ä¤Þ¤ê2003Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤È2023Ç¯¤Î¤½¤ì¤È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2002Ç¯¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æü´Ú¶¦ºÅ¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Ç°ì»þÅª¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤½¤Î¾ðÊó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ú¤Ä¬¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¡¼¤Ã¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç´Ú¹ñ´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ö´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê2003Ç¯¤Î´Ú¹ñ²»³Ú³¦¤ÎÏÃÂê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ê¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Â¿Ê¬¡¢º£¤Î´ÚÎ®¡¦K¡¾POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ç¥ê¤ÎÌ±½É¡Ù¤Î½÷¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬´§¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ä´ë²è¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Âè1À¤Âå¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ÖFin¡¥K¡¥L¡Ê´Ú¹ñ¸ìÅª¤ÊÈ¯²»¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ÖFin¡¥K¡¥L¡×¤Ã¤Æ³èÆ°Åö»þ¤ÏÀ¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥í³èÆ°¤ÇÈà½÷¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤Ë¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¡õ¥»¥¯¥·¡¼¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÀ®¸ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²»³ÚÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ÏÄã¤¯¡¢²»È×Çä¤ê¾å¤²¤Ï14ËüËç¤ÇÇ¯´Ö15°Ì¡Ê°Ê²¼Çä¤ê¾å¤²½ç°Ì¤ÇµºÜ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¡¢´Ú¹ñ²»È×»º¶È¶¨²ñÄ´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½÷À¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBIG MAMA¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÊ¸²½ÂçÅýÎÎ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢90Ç¯Âå¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥½¥Æ¥¸¡¦¥ï¡¦¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¡×½Ð¿È¤Ç¡¢¸å¤ËBIGBANG¤ä2NE1¡¢BLACKPINK¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡¢YG¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼YG¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾ò·ï¡×¤È¤·¤Æ4¿Í¤Î¼ÂÎÏÇÉ
½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤ò½¸¤á¡¢R¡õB¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤Î¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
³°¸«»ê¾å¼çµÁ¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢²»³ÚÀ¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Õ³°¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â²»³Ú¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBreak Away¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç²Î¤¦Èþ¤·¤¤4Ì¾¤Î²ÎÉ±¤¿¤Á¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸ý¥Ñ¥¯¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ÇBIG MAMA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ÎÆâ¾ð¤òÇ¡¼Â¤Ë¤¢¤é¤ï¤·¤¿·æºî¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¡Öm¡¦net music video festival¡Ê¸½MAMA¡ÌMnet Asian Music Awards¡Í¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ªºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿Ê¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ïº¹ÊÌÅª¤À¤È¤·¤Æ¡¢À©ºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YG¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢¸å¤Ë¥Ô¡ÊRAIN¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢ÃËÀ¥½¥í²Î¼ê¤Î»þÂå¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿SE7EN¤µ¤ó¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¡¢¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²
10°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2002Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æü´Ú¶¦ºÅ¤ÎºÝ¡¢Æü´Ú¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¡ÖVOICES OF KOREA¡¿ JAPAN¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¡ÖBROWN EYES¡×¤¬²ò»¶¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ê¥ª¥ë¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿4¿ÍÁÈ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBROWN EYED SOUL¡×¤ÎÂè1½¸¡Ê´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºÝ¡¢Âè¡û½¸¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤äÀè¤Ëµó¤²¤¿SE7EN¤µ¤ó¡¢BIG MAMA¤ò´Þ¤á¡¢Åö»þ¤ÏR¡õB¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢
95Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡Ê³¤Â±ÈÇ¤ò´Þ¤à¤È¡Ë500ËüËç°Ê¾åÇä¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¹ñÌ±²Î¼ê¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¥à¡¦¥´¥ó¥â¤µ¤ó¤Î8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHestory¡Ù¤¬52ËüËç¤âÇä¤ì¡¢Ç¯´Ö¥»¡¼¥ë¥¹1°Ì¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤Î²¦»Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥â¤µ¤ó¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²Î¿Í¡Ù¤¬Ìó40ËüËçÇä¤Ã¤ÆÇ¯´Ö3°Ì¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢98Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÂç½°Ê¸²½³«ÊüÁ°¤«¤é´Ú¹ñ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖX JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤¬¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥â¤µ¤ó¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö·¯¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËZARD¤Î¡ÖGOODDAY¡×¤ò¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤¿¡ÖGOODBYE¡×¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿4¡¥5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSweet Holiday in Lombok¡Ù¤¬22ËüËç¤òÇä¤êÇ¯´Ö9°Ì¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThisTime¡Ù¤ò43ËüËçÇä¤êÇ¯´Ö2°Ì¤È¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×10¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥¤¡¦¥¹¥è¥ó¤µ¤ó¤¬¡ÖÉÔ¶·ÃÎ¤é¤º¤Î²Î¼ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÏÍâ2004Ç¯¤ËÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥ë1Ëç¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ³èÆ°¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
Åö»þ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤½¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¶»¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢R¡õB°Ê³°¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ú¹ñ¥Ð¥é¡¼¥É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦±é²Î¡Ê´Ú¹ñÅª¤Ë¸À¤¦¤È¥È¥í¥Ã¥È¡Ë¤ÎÃæ´ÖÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢²»³Ú»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸Å²ÈÀµµü¡Ê¤Õ¤ë¤ä ¤Þ¤µ¤æ¤¡ËPROFILE
1974Ç¯ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¿·Ê¹³ØÀì¹¶Çî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡£ÀìÌç¤Ï´Ú¹ñÂç½°Ê¸²½¡¢Æü´ÚÊ¸²½Èæ³ÓÏÀ¡£2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñÂç½°Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤è¤êÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷ÉôÄ¹´±Ë«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£
¤Þ¤¿Ç¯200²ó°Ê¾å¤Î´ÚÎ®¡¦K-POP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤ò20 Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤âNHK R1 ¡Ö¸Å²ÈÀµµü¤ÎPOP¡úA¡×¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¸Å²ÈÀµµü K TRACKS¡×¡¢FM¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¡¼¥Ö¡ÖColors Of Korea¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ö¸Å²ÈÀµµü¤Î´ÚÎ®¥¯¥é¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñÂç½°Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØK-POP¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹´©¡Ë¡¢¡ØDiscCollection K-POP¡Ù¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯´©¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
2024Ç¯8·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¸Å²ÈxÆ£¸¶¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈÄ¶ÆÃµÞ¥«¥¤¡×¤òÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿¡¼ ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸Å²ÈÀµµüÃø¤Î½ñÀÒ¡ØBEATS of KOREA ¤¤¤ÞÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Ù¤«¤é°ìÉô²þÄû¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¸¡á¸Å²ÈÀµµü¡Û