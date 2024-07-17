¡ÖÆüËÜ½é¡ª¶²Îµ³Ø²Ê¡×²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ë³«Àß¤Ø¡¡´ûÂ¸¤Î¡Ö¶²Îµ¡¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¥³ー¥¹¡×¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¼õ¤±¡Ú²¬»³¡Û
¡Ö¶²ÎµÇî»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤ËÆ³¤¯³Ø¤Ó¤Î¾ì¤¬¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶²Îµ³Ø²Ê¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆüËÜ½é¡ª¶²Îµ³Ø²Ê¡×²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ë³«Àß¤Ø¡¡´ûÂ¸¤Î¡Ö¶²Îµ¡¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¥³ー¥¹¡×¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¼õ¤±¡Ú²¬»³¡Û
¡Ê²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡¡Ê¿ÌîÇîÇ·³ØÄ¹¡Ë
¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÜ³Ø¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÆÈ¼«¤Î¶²Îµ³Ø¤òÅ¸³«¤·¡×
²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ËÍèÇ¯4·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¶²Îµ³Ø²Ê¤ËÃåÇ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¶µ°÷¤é¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÀ¸ÊªÃÏµå³Ø²Ê¤Î¶²Îµ¡¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¥³ー¥¹¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¥³ー¥¹¤ËÂå¤ï¤ê³Ø²Ê¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äê°÷¤Ï30¿ÍÄøÅÙ¤«¤é45¿Í¤ËÁý¤ä¤·¡¢¸½ºß12¤¢¤ë¶²Îµ·ÏÀìÌç²ÊÌÜ¤Ï33¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸åÆ£¹îÌïµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀèÀ¸¡¢¤³¤ì¿·¼ï¤Î¶²Îµ¤Ç¤¹¡£¾Íè¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶²Îµ¤Î¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
RSK¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥´¥Óº½Çù¤Ç¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¶²Îµ¤ÎÂÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï»õ¤Î²½ÀÐ¤«¤éÄ¾ÀÜÇ¯Âå¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ÂÀÓ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²Îµ³Ø²Ê¤Ç¤ÏÂ¾¤Î³Ø²Ê¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶²Îµ³Ø²ÊÃåÇ¤Í½Äê¡¡ÕéµÈ¸¼µ®½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÁí¹çÍý²ÊÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¶²Îµ¡¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¥³ー¥¹½Ð¿È¤ÎÂç³Ø±¡À¸¡¡À¾Â¼Îè¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦1²óÆþ³Ø¤·¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¼¤Ò¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¹ñÆâ½é¤Î¶²Îµ³Ø²Ê¡£¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæÂÎÀ©¤«¤é¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£