¡ØÁ®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È2024¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¿Ê½Ð¤Î10ÁÈ¤¬·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ファイナルライブ審査は入場無料!オンライン生配信も

10代アーティスト限定の音楽の甲子園『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』。このたび、8月7日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催されるファイナルライブ進出の10組が発表された。

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』とソニーミュージックのタッグにより開催されている音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』。

応募総数3,078組の中から、デモ審査、全国ライブハウス審査、3次ライブ審査を経て、ファイナルライブ審査に進出した10組は以下のとおり。

・プライドの高い深夜のコンビニアルバイト (千葉県)

・LaDybug (広島県)

・皆川溺 (東京都)

・Yukky (愛知県)

・Halogen (宮城県)

・LOM (茨城県)

・Crazycastle (沖縄県)

・インタールード (大阪府)

・admires (宮城県)

・友利あゆ (沖縄県) ※投票により通過

ファイナルライブ審査は有観客で行われ、入場は無料(整理券あり)。オンライン生配信も実施される。詳細は公式サイトまで。

イベント情報

『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』

08/07(水)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

オープニングアクト:『マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』

グランプリアーティスト でかくてまるい。

応援アンバサダー:豊嶋花

ゲストライブアクト;水曜日のカンパネラ

特別審査員:アイナ・ジ・エンド、ASIAN KUNG-FU GENERATION 山田貴洋、Galileo Galilei 尾崎雄貴・岩井郁人、グランジ 遠山大輔(『SCHOOL OF LOCK!』元校長)、CHICO CARLITO (五十音順)

『SCHOOL OF LOCK!』公式YouTube ※オンライン生配信はこちら

https://www.youtube.com/channel/UC18QpD-m44JvPUgp_hsWEKA

『SCHOOL OF LOCK!』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/lock/index.html

『マイナビ 閃光ライオット』公式サイト

https://www.tfm.co.jp/lock/riot/