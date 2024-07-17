¿ÉË·»á¡¢Êª²Á¹â¤«¤é¸«¤ë¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¡¡30Ç¯Á°¡Ö¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡¡º£¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ì²ó¹Ô¤±¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê67¡Ë¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤È¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Î¡ÈÆñ°×ÅÙ¡É¤Î¤Á¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊª²Á¤Ï¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡ÖÌ¾ÌÜÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬2Ç¯´Ö²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£2Ç¯´Ö¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡È¤É¤ó¤É¤óÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡È¼ã¤¤¿Í¤ÏÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡É¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¤«¤é30Ç¯Á°¡¢¥Ï¥ï¥¤¤È¤«¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¡È¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦?½µËö¤Ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤¬¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¹â¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡È°ìÀ¸¤Ë°ì²ó¹Ô¤±¤¿¤é¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£