Æü·Ð225ÀèÊª¡§17Æü19»þ¡á570±ß°Â¡¢4Ëü510±ß
¡¡17Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ570±ß°Â¤Î4Ëü510±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü1097.69±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï587.69±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü4090Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2887.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ28.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï27.71¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 40510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-570¡¡¡¡¡¡ 14090
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 40510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-570¡¡¡¡¡¡182484
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2887.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -28.5¡¡¡¡¡¡¡¡7183
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 26485¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡¡¡1037
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 693¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡1815
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2887.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ28.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï27.71¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 40510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-570¡¡¡¡¡¡ 14090
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 40510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-570¡¡¡¡¡¡182484
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2887.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -28.5¡¡¡¡¡¡¡¡7183
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 26485¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡¡¡1037
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 693¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡1815
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹