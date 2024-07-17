¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¡¡à¥é¥¤¥Ð¥ë»ëá¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡Ö¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ºî²È¤Î¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈµÈ½»¤ÎÈÖÁÈ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë½Ð±é¡£à¥é¥¤¥Ð¥ë»ëá¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¶¥¹ç¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¼ÓÁÒ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë»ëÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç£±¿Í¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö²µÉð¤µ¤ó¡£¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤âËè²ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ø¤Þ¤Ê¤Æ¤£¡¼¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤Î»þ£±Ê¬£´£·ÉÃ¤°¤é¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢£´£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é²µÉð»á¤ÎÈ¯¸À¤òÃí»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤Æ¤ë¤Û¤É¡Ø²µÉð¤µ¤ó¡¢º££±Ê¬£²£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ù¡Ø£³£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ù¡£²µÉð¤µ¤ó¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ÓÁÒ¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÇ§¤á¹ç¤¦»þ¤¬Íè¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£