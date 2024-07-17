¡Ö¤¬¤·¤ãー¤ó¡×¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹Ç¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤¬¥¸¥ï¤ë
¤¬¤·¤ãー¤ó
¤¬¤·¤ãー¤ó#Ç¡¡#Ç¹¥¤¡¡#Ç¤Î¤¤¤ëÀ¸³è pic.twitter.com/l46oYl1tVJ- ¸×ÂÀÏº(3ºÐ) (@kotaro_0315) June 21, 2024
º£²ó¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸×ÂÀÏº(3ºÐ)¡Ê@kotaro_0315¡Ë¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¸×ÂÀÏº¡×¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ä¤é¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»´¾õ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡Ä¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö
¤¬¤·¤ãー¤ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö¿Í´Ö¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿´é¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸×ÂÀÏº¤µ¤ó¡©#Ç¡¡#Ç¹¥¤¡¡#Ç¤Î¤¤¤ëÀ¸³è pic.twitter.com/GoM9yX9v8F- ¸×ÂÀÏº(3ºÐ) (@kotaro_0315) June 29, 2024
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤â°ã¤¦È¢¤ò¥¬¥µ¥´¥½¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤·¤ãー¤ó¤·¤½¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÈ¢¤òµù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¡¢¸×ÂÀÏº(3ºÐ)¡Ê@kotaro_0315¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹ÆÃæ¡£¤¬¤·¤ãー¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤â¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¨¤³¤Îµ»öÆâ¤ÎÅê¹Æ¤ä²èÁü¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£