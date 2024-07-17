¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦GU¡¦COS¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡×Á´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤·æºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡É
¡½¡Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼MB¡Ï¡½
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè488²óÌÜ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Æ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÌµÃÏT¤òÂçÎÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëº£Æü¤ÏÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡µ¡Ç½À¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤Î²Æ¡¢ÃåÍÑ¤¹¤Ù¤T¥·¥ã¥Ä¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡ª¡ª
¢¡Ëü¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹T¥·¥ã¥Ä
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºT¥·¥ã¥Ä/5Ê¬Âµ¡¡1990±ß
¡¦¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹V¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä/5Ê¬Âµ¡¡1990±ß
¥È¥ì¥ó¥É´¶ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
µ¡Ç½À ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
ÁÇºà ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥³¥¹¥Ñ ¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í²Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¤¤¤¨¤ëT¥·¥ã¥Ä¡£¹ñÆâ¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¤âËè¥·¡¼¥º¥ó»³ÀÑ¤ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É½Â¦¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó»å¡¦Î¢Â¦¤Ï¥¨¥¢¥ê¥º¥à»å¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡2Ëç¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»å¤Î½ÐÊý¤ÇÉ½¤ÈÎ¢¤ÎÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ß¥½¡£
¡¡¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Îµ¡Ç½À¤Ç¤¢¤ëÀÜ¿¨Îä´¶¤Ê¤É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÅ·Á³ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÃå¿´ÃÏ¤âÎ¾Î©¤·¤¿·æºî¤Ç¤¹¡£
¢¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éV¥Í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë
¡¡Í£°ì¤ÎÆñÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ó¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤â¶áºî¤Ç¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»à³Ñ¤Ê¤·¡ª¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥ë¡¼¥º¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãå¾æ¤Ê¤É¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥À¥Ü¥À¥Ü¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿V¥Í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£V¥Í¥Ã¥¯¤âÀõ¤á¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³10Ç¯¤ÇËü¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëÅÙNo.1¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Û¤ÜÍç´¶³Ð¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î²÷Å¬À
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡¥É¥é¥¤EX¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡¡1990±ß
¥È¥ì¥ó¥É´¶ ¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
µ¡Ç½À ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
ÁÇºà ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥Ñ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¤Î¤ÇÃå¿´ÃÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾åµ¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¤µ¤é¤ËÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥È¥¦¥§¥¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤EX¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÉáÃÊÃåÍÑ¤Î¥É¥é¥¤EXÁÇºà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡¥Æ¥«¥Æ¥«¤È¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁÇºàÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤EX¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤ä¤äµ¯ÌÓ´¶¤¬¤¢¤ê¾¯¤·¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¿Ê²½¡£ÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ½½Ê¬À®Î©¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÊÂ¤Î½ë¤µ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¤EX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£Íç¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄÌµ¤À¤Ç²÷Å¬¤½¤Î¤â¤Î¡£ÏÆÉôÊ¬¤ÈÂµ²¼ÉôÊ¬¤¬¼Â¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾ÉôÊ¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄÌµ¤À¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢´À¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´À¤Ã¤«¤¤Î¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹³¶ÝËÉ½µ¡¤â¤Ä¤¤¤¿ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ÷¤¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÊÂ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡£¤³¤ì¤ËÃ»¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤é¹â²¹Â¿¼¾¤ÊÆüËÜ¤Î²Æ¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Éþ¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¿¤Ë
¡¦GU¡¡¥É¥é¥¤¥Ý¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T(5Ê¬Âµ)¡¡1290±ß
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè488²óÌÜ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Æ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÌµÃÏT¤òÂçÎÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëº£Æü¤ÏÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡µ¡Ç½À¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤Î²Æ¡¢ÃåÍÑ¤¹¤Ù¤T¥·¥ã¥Ä¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡ª¡ª
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºT¥·¥ã¥Ä/5Ê¬Âµ¡¡1990±ß
¡¦¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹V¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä/5Ê¬Âµ¡¡1990±ß
¥È¥ì¥ó¥É´¶ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
µ¡Ç½À ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
ÁÇºà ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥³¥¹¥Ñ ¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í²Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¤¤¤¨¤ëT¥·¥ã¥Ä¡£¹ñÆâ¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¤âËè¥·¡¼¥º¥ó»³ÀÑ¤ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É½Â¦¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó»å¡¦Î¢Â¦¤Ï¥¨¥¢¥ê¥º¥à»å¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡2Ëç¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»å¤Î½ÐÊý¤ÇÉ½¤ÈÎ¢¤ÎÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ß¥½¡£
¡¡¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Îµ¡Ç½À¤Ç¤¢¤ëÀÜ¿¨Îä´¶¤Ê¤É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÅ·Á³ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÃå¿´ÃÏ¤âÎ¾Î©¤·¤¿·æºî¤Ç¤¹¡£
¢¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éV¥Í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë
¡¡Í£°ì¤ÎÆñÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ó¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤â¶áºî¤Ç¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»à³Ñ¤Ê¤·¡ª¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥ë¡¼¥º¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãå¾æ¤Ê¤É¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥À¥Ü¥À¥Ü¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿V¥Í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£V¥Í¥Ã¥¯¤âÀõ¤á¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³10Ç¯¤ÇËü¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëÅÙNo.1¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Û¤ÜÍç´¶³Ð¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î²÷Å¬À
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡¥É¥é¥¤EX¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡¡1990±ß
¥È¥ì¥ó¥É´¶ ¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
µ¡Ç½À ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
ÁÇºà ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥Ñ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¤Î¤ÇÃå¿´ÃÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾åµ¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¤µ¤é¤ËÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥È¥¦¥§¥¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤EX¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÉáÃÊÃåÍÑ¤Î¥É¥é¥¤EXÁÇºà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡¥Æ¥«¥Æ¥«¤È¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁÇºàÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤EX¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤ä¤äµ¯ÌÓ´¶¤¬¤¢¤ê¾¯¤·¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¿Ê²½¡£ÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ½½Ê¬À®Î©¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÊÂ¤Î½ë¤µ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¤EX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£Íç¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄÌµ¤À¤Ç²÷Å¬¤½¤Î¤â¤Î¡£ÏÆÉôÊ¬¤ÈÂµ²¼ÉôÊ¬¤¬¼Â¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾ÉôÊ¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄÌµ¤À¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢´À¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´À¤Ã¤«¤¤Î¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹³¶ÝËÉ½µ¡¤â¤Ä¤¤¤¿ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ÷¤¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÊÂ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡£¤³¤ì¤ËÃ»¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤é¹â²¹Â¿¼¾¤ÊÆüËÜ¤Î²Æ¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Éþ¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¿¤Ë
¡¦GU¡¡¥É¥é¥¤¥Ý¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T(5Ê¬Âµ)¡¡1290±ß