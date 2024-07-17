¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î7³ä¶¯¤¬¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥ÈÇäµÑ¤ËÈ¿ÂÐ¡¡»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼óÇ¾¿Ø¤Î°ÜÀÒÀïÎ¬
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Îµî½¢¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´û¤ËÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈà¤é¿·ÀïÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿»ñ¶â¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¸½ÍÀïÎÏ¤òÊü½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ²¼¤Î¤È¤³¤í¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤¬ÍÎÏ¤ÊÇäµÑ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´û¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë°ÜÀÒ¶â5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó86²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤â±þ¤¸¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¼«¿È¤âÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î¤¤¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë19ºÐ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢Íâ2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²ÆÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£