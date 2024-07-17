ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀEURO·è¾¡¤«¤é¤ï¤º¤«¡È48»þ´Ö¡É¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤ÏÁá¤¯¤â¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤«¡¡
¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢EURO2024½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞEURO¤òÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î´ÖÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤È¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤É¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢·è¾¡¤«¤é48»þ´Ö¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬SNS¤Ë¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤À¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤ÆEURO¤òÀï¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï145Ê¬¤È¸Â¤é¤ì¤¿µ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»25¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î³èÌö¤Ï·ç¤«¤»¤º¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£
AÂåÉ½¤Ç¤Î½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡£¤·¤«¤·¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Â®Êó] ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É°ÕÃÏ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡ª¡ª— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) July 14, 2024
UEFA EURO 2024™ ·è¾¡
¥¹¥Ú¥¤¥ó ¡ß ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
¡¿#¥µ¥« ¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¡¢
¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È #¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à ¤¬
ÃúÇ«¤ËÍî¤È¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤Î#¥Ñ¡¼¥Þ¡¼ ¤¬¥´¥é¥Ã¥½¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡ª
¡À#EURO2024 #ABEMA#¥¢¥Ù¥Þ¤ÇEURO2024Á´»î¹çÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ