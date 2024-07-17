Creepy Nuts¡¢½é¤ÎÌî³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡ØS2O JAPAN 2024¡Ù¤¬9·î¤ËWOWOWÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡¡ÍÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤â
¡¡Creepy Nuts¤¬8·î2Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØS2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024¡Ù¤¬¡¢9·î¤ËWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢Creepy Nuts¡¢SUPER BEAVER¡¢Ado¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ßDOBERMAN INFINITY¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡¥¿¥¤¤Î¿å¤«¤±º×¤ê¡Ø¥½¥ó¥¯¥éー¥ó¡Ù¤È²»³Ú¤ò¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¡ØS2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024¡Ù¤Ï¡¢»ÍÊý¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¿å¤·¤Ö¤¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÂÎ´¶¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£2024Ç¯²Æ¡¢Åìµþ ¤ªÂæ¾ì¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Creepy Nuts¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏCreepy Nuts½é¤ÎÌî³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PIA LIVE STREAM¤Ë¤ÆÍÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï8·î9Æü18»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë