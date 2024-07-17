´ßÅÄ¼óÁê¤¬Ä¾ÀÜ¼Õºá¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÈï³²¼Ô¡Ö¹ñ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤Æ¡×¡¡¶¯À©ÉÔÇ¥ÁÊ¾Ù¤ÇºÇ¹âºÛ¤¬Çå½þÌ¿Îá
µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿È½·è¤ò¼õ¤±¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬¶¯À©Åª¤ËÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤¿Åö»ö¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ßÅÄ¼óÁê¡Ë¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¿É¤¤·Ð¸³¤È»×¤¤¤ò¿¿Ùõ¤Ë¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£³§ÍÍÊý¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Ë¿¼¤¯¿¼¤¯¼Õºá¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Åö»ö¼Ô¤é¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿´ßÅÄ¼óÁê¡£
µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Î¤â¤È¡¢¶¯À©Åª¤ËÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤¿Åö»ö¼Ô¤é¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤é¤¬£±¿Í£±¿Í»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤ëÃæ¡¢£±£¹ºÐ¤Î»þ¤ËÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¾®Åç´îµ×É×¤µ¤ó¤âÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤Ïº£·î£³Æü¡¢»¥ËÚ¤äÅìµþ¤Ê¤É¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¹âºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¡¢µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò°ã·û¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ëÅý°ìÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼õ¤±¤¿¶ìÄË¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÊä½þ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÁÏÀß¤¹¤ëµÄ°÷Î©Ë¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£