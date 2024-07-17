¥ß¥¥µー¼Ö¤¬¶¶¤«¤éÅ¾Íî 60Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¥±¥¬ ¹Åç¡¦°Â·ÝÂÀÅÄÄ®
2024Ç¯7·î17Æü¸áÁ°¡¢°Â·ÝÂÀÅÄÄ®¤Î¶¶¤«¤é¥ß¥¥µー¼Ö¤¬¸©Æ»¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Â·ÝÂÀÅÄÄ®¤Î²Ã·×Âç¶¶¤Ç¤¹¡£7·î17Æü¸áÁ°11»þÈ¾Á°¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î¶¶¤«¤éÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï11¥È¥ó¤Î¥ß¥¥µー¼Ö¤ÇËÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¶¶¤ÎÍó´³¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ10¥áー¥È¥ë²¼¤Î¸©Æ»¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï»¤¤ê½ý¤Ê¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÅö»þ¥ß¥¥µー¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¤¿¸©Æ»¤Ë¤Ï¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸©Æ»¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬17Æü¸á¸å6»þÁ°¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯7·î17Æü ÊüÁ÷¡Û