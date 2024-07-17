¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæÂî»Ö¤¬Åê¹Æ¡ÈÆæ¤ÎÊªÂÎ¡É¤¬¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö²Ð¥µ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¡¡¡È¿¿Áê¡ÉÀâÌÀ¤Ë¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤ä¤éÊÑ·Á¤·¤¿Çò¤¤ÊªÂÎ¡£
¡¡¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ì¥ó¥²¤ò¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼¦¤ÎÃíÆþÌô¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¡¢¥«¥ó¥Á¥ç¡¼¤·¤¿¤Î¤«¤È¡×¡Ö¥¤¥«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê¥ì¥ó¥²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£