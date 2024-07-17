¥Ç¥¶¥¤¥óºÇ¶¯¡ª¡Ú¥»¥¤¥³¡¼¡Û¤Î¥á¥ó¥ºÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¿·À¤Âå¤ÎÏÓ»þ·×¡ª¡Ú¥»¥¤¥³¡¼¡Û¤Î¥á¥ó¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤òAmazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ª
³×¿·¤Î»þ·×µ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¡×¤«¤é¡¢¿·ºîÏÓ»þ·×¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó NEXTER¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£GPS¥½¡¼¥é¡¼µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê»þ¹ï¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó NEXTER¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âµ¡Ç½¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1969Ç¯¤Ë¥»¥¤¥³¡¼¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ã¥¯¥ª¡¼¥Ä ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡ä¤«¤éÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥ºNEXTER¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¿¡½¡Ë¡£
¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤éÏÓ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥±¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥é¥¹Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥¼¥ëÉô¤Ë¤â¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¼¡¤Ë¹Å¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
¿·À¤Âå¤ÎÏÓ»þ·×¡ª¡Ú¥»¥¤¥³¡¼¡Û¤Î¥á¥ó¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤òAmazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ª
³×¿·¤Î»þ·×µ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¡×¤«¤é¡¢¿·ºîÏÓ»þ·×¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó NEXTER¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£GPS¥½¡¼¥é¡¼µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê»þ¹ï¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó NEXTER¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âµ¡Ç½¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ë¡£
1969Ç¯¤Ë¥»¥¤¥³¡¼¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ã¥¯¥ª¡¼¥Ä ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡ä¤«¤éÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥ºNEXTER¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¿¡½¡Ë¡£
¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤éÏÓ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥±¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥é¥¹Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥¼¥ëÉô¤Ë¤â¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¼¡¤Ë¹Å¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª