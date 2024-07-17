「SNOOPY茶屋」10周年記念グッズ発売へ！ 水引と花をデザインしたトートバッグなど展開
スヌーピーと和をコンセプトにしたテーマショップ「SNOOPY茶屋」は、7月19日（金）から、10周年記念グッズを、全国の店舗やオンラインストアで順次発売する。
【写真】刺しゅうがかわいいトートバッグも！ 「SNOOPY茶屋」10周年記念グッズ一覧
■ノベルティキャンペーンも実施
今回発売されるのは、人と人とを結びつける水引と、花言葉に“感謝”の意味を持つ花をデザインした10周年記念グッズ第2弾。
7月19日（金）からは、スヌーピーと仲間たちのイラストがかわいく描かれた和風テイストの「ミニトートバッグ」や、「Tシャツ」、「扇子」、「ミニタオル」、「スタンプ」、「白雪 友禅ふきん」、「白雪 友禅はんかち」、「白雪 友禅てぬぐい」が販売される。8月以降には「ブラインドアクリルスタンド」や「クッキーキャニスター缶」なども発売予定だ。
さらに、8月上旬からは人気の南部鉄器に10周年記念カラーの用意。スヌーピーがデザインされた丈夫で美しい「南部鉄器 急須」と「南部鉄器 急須敷き」が展開される。
なお、新商品の発売と共にノベルティキャンペーンも実施。「SNOOPY茶屋」各店にて5000円（税込）以上購入した人には1会計につき1枚限定で「スポーツタオル」がプレゼントされる。
【「『SNOOPY茶屋』10周年記念グッズ」概要】
発売日：7月19日（金）から順次
販売場所：全国の「SNOOPY茶屋」、オンラインストア
（C） 2024 Peanuts Worldwide LLC
【写真】刺しゅうがかわいいトートバッグも！ 「SNOOPY茶屋」10周年記念グッズ一覧
■ノベルティキャンペーンも実施
今回発売されるのは、人と人とを結びつける水引と、花言葉に“感謝”の意味を持つ花をデザインした10周年記念グッズ第2弾。
7月19日（金）からは、スヌーピーと仲間たちのイラストがかわいく描かれた和風テイストの「ミニトートバッグ」や、「Tシャツ」、「扇子」、「ミニタオル」、「スタンプ」、「白雪 友禅ふきん」、「白雪 友禅はんかち」、「白雪 友禅てぬぐい」が販売される。8月以降には「ブラインドアクリルスタンド」や「クッキーキャニスター缶」なども発売予定だ。
なお、新商品の発売と共にノベルティキャンペーンも実施。「SNOOPY茶屋」各店にて5000円（税込）以上購入した人には1会計につき1枚限定で「スポーツタオル」がプレゼントされる。
【「『SNOOPY茶屋』10周年記念グッズ」概要】
発売日：7月19日（金）から順次
販売場所：全国の「SNOOPY茶屋」、オンラインストア
（C） 2024 Peanuts Worldwide LLC