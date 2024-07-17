ライブ・イベント情報







＜KANタービレ〜今夜は帰さナイトフィーバー〜＞日程：2024年11月12日（火）時間：開場17:30 / 開演18:30 / 終演21:30（予定）会場：ぴあアリーナMM〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2https://pia-arena-mm.jp/チケット代：12,000円（全席指定・税込）オフィシャル先行受付： 2024年7月29日（月）18:00〜8月5日（月）23:59https://w.pia.jp/t/kantabile/一般発売日：9月7日（土）【HOSTS】スターダスト☆レビュー、馬場俊英、スキマスイッチ、秦 基博【ARTISTS】ASKA、K、桜井和寿（Mr.Children）、佐藤竹善（Sing Like Talking）、塩谷 哲、杉山清貴、谷村有美、トータス松本（ウルフルズ）、林 幸治（TRICERATOPS）、藤井フミヤ、山崎まさよし、和田 唱（TRICERATOPS）【MUSICIANS】清水 淳（Dr.）、西嶋正巳（Ba.）、佐藤大剛（Gt.）、菅原龍平（Cho.）、磯貝サイモン（Key.）、大坂孝之介（Key.）、室屋光一郎（Vn.）、徳永友美（Vn.）、島岡智子（Va.）、奥泉貴圭（Vc.）主催：KANタービレ〜今夜は帰さナイトフィーバー〜実行委員会運営：ソーゴー東京協力：アップフロントクリエイト、ダブルエイト・ミュージック問い合わせ：SOGO TOKYO 電話：03-3405-9999 URL：https://sogotokyo.com