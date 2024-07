SEVENTEEN、ソウルスタジアム公演が劇場で…日本では8月23日に公開決定

SEVENTEENの大規模なスタジアム公演が、劇場で公開される。本日(17日)、所属事務所のPledisエンターテインメントは「『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS』が、韓国では8月14日に、グローバル版は8月21日に、そして8月23日には日本でも公開されることが決定した」と明かした。本作は、4月27〜27日にソウルワールドカップ競技場にて開催された「SEVENTEEN TOUR FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」の多彩な瞬間を収めている。SEVENTEENのベストアルバムのタイトル曲「MAESTRO」をはじめ、ユニット曲「LALALI」「Spell」「Cheers to youth」のステージ、そしてSEVENTEENの代表曲のステージが360度アングルとシネマティックカメラで収められた。

通常の映画館だけではなく、プレミアムシアターでの上映が予定されている。3面スクリーンを通じて上映されるScreenXと公演の臨場感をより一層リアルに感じることができる4DX、ScreenXと4DXのメリットが融合されたULTRA 4DXを通じて「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS」を鑑賞できる。「SEVENTEEN TOUR FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」は、彼らがデビュー後初めてワールドカップ競技場にて開催した単独公演であるだけに、より一層大きな関心を集めた。当時、メンバーは2日間、約7万人の観客と息を合わせながら素晴らしいステージを披露した。SEVENTEENはソウル公演とともに、3月に仁川(インチョン)アシアドメインスタジアム、5月に大阪・ヤンマースタジアム長居と神奈川・日産スタジアムで開催されたツアーを通じて約38万人の観客を動員した。さらに彼らは6日、韓国アーティストとしては初めてイギリスの音楽フェスティバル「グラストンベリー・フェスティバル(Glastonbury Festival)」のメインステージに上がり、現地メディアから好評を得るなど、新しい歴史を作っている。SEVENTEENは23〜24日、ソウル高尺(コチョク)スカイドームにてファンミーティング「2024 SVT 8TH FAN MEETING 」の開催を控えている。