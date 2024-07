2022年7月8日(金)に開幕し、ロングラン上演3年目を迎えた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』東京公演ならびに赤坂BizタワーSHOPS&DININGでは、7月31日(水)のハリー・ポッターの誕生日を記念して、さまざまなバースデー企画を実施します。

7月31日はハリー・ポッターの誕生日!

誕生日当日はバースデーソングでお祝い!

7月31日(水)の誕生日当日には、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』昼公演(12時15分開演)終演後に、キャストと観客で一緒にイギリス風バースデーソングを歌い、誕生日をお祝い!

またお誕生日当日はファン代表としてスペシャルゲストも登場します。

誕生日当日に舞台観劇した方全員に、バースデー記念スペシャルグッズをプレゼント

ハリーの誕生日当日である、7月31日(水)12時15分公演もしくは18時15分公演に舞台を観劇された方には、ハリー・ポッターの誕生日にハグリッドが贈った「たんじょびィおめでと」ケーキが描かれたうちわとアクリルカードをプレゼントします。

アクリルカードは一緒に撮影すれば「たんじょびィおめでと」ケーキと一緒に映っているように演出できます。

みんなで完成させる!ハリー・ポッターへのバースデーメッセージボードが登場

7月19日(金)より、赤坂BizタワーSHOPS&DINING 2F展示スペースにて、ハリー・ポッターへのバースデーメッセージを書けるメッセージボードを設置します。

「HAPPEE BIRTHDAE HARRY(たんじょびィおめでと)」と書かれた透明アクリルの背景にピンクのメッセージカードを重ねることで、ハグリッドがハリーに贈った誕生日ケーキが完成します。

劇場がバースデー仕様の装飾に!フォトスポットも設置

7月23日(火)より、TBS赤坂ACTシアターとその周辺がバースデー仕様に変身します。

劇場前の階段をバースデーフラッグ等で、ロビーをガーランドと風船で装飾し、バースデーの高揚感を演出します。

また劇場内では、バースデーデコレーションした本棚や、風船や「たんじょびィおめでと」ケーキと一緒に写真が撮れるフォトスポットも登場☆

「ハリー・ポッターマホウドコロ」でバースデー関連商品発売、フォトスポット設置

7月19日(金)からは、「ハリー・ポッターマホウドコロ」(赤坂Wizarding World Street店、栄公園店、ランドマークプラザ店、オンラインストア)で、新商品としてバースデーケーキのカタヌキバウムを発売します。

Harry Potter Cafeでバースデーメニューを提供

Harry Potter Cafeでは、8月21日(水)までの期間限定でバースデーメニューを3品提供しています。

総観客数100万人目前キャンペーン開催

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の総観客数がもうすぐ100万人を迎えるにあたり、さまざまなイベントを予定しています。

そのひとつとして、7月19日(金)より、劇場にお越しの方にポストカードをプレゼント。

ポストカードは、新ハリー・ポッター役の平方元基さん、あと2日でデビューを迎える吉沢悠さん含むメインキャスト26名分を、一公演につき一人一枚を100万人達成するまでランダムで配布します。

