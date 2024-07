ZEROBASEONE ソン・ハンビン「STUDIO CHOOM」でソロパフォーマンスを披露！予告映像を公開

ZEROBASEONEのソン・ハンビンが、2024年7月の「Artist Of The Month」主人公に選ばれた。MnetデジタルスタジオM2「STUDIO CHOOM」は昨日(16日)、「ZEROBASEONEのソン・ハンビンが、2024年7月の『Artist Of The Month』に主人公として出演する。ソン・ハンビンのダンスに対する情熱と、完璧なパフォーマンスを楽しみにしてほしい」と伝えた。

「Artist Of The Month」は、ダンスに特化したアーティストを選定し、彼らのパフォーマンスとインタビューなどを紹介するスペシャルコンテンツだ。パフォーマンスはもちろん、ダンスに対する深い話まで楽しめるため、世界中のファンに愛されてきた。特に5月に公開されたENHYPENのニキ編は再生回数1000万回を突破した。2024年7月の主人公に選ばれたソン・ハンビンは、ZEROBASEONEのリーダーで、ボーカルとダンスの両方で頭角を現すオールラウンダーだ。ワッキングやタッティングを主なジャンルとし、ダンスクルーとして活動した経歴もあり、“K-POP初のタッティングアイドル”と呼ばれているだけに、今回のコンテンツに対する期待も高まっている。ソン・ハンビンは「Artist Of The Month」で自身の強みであるタッティングをポイントとして生かしたダンスとコレオグラフィで構成されたパフォーマンスを披露する予定だ。今回の「Artist Of The Month」のために特別に制作した楽曲「Bad Boy」は、ソン・ハンビンが自ら歌唱したと伝えられ、楽曲にも注目が集まっている。16日にソン・ハンビンの情熱溢れる練習風景とビハインドストーリー、インタビューなどが収められたスポットライト映像が公開され、ファンの爆発的な反応が続いた。「Artist Of The Month」はスポットライト映像の公開を皮切りに、19日にパフォーマンス映像、30日にドキュメンタリーまで、計3回にわたってコンテンツを順次披露する。