5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗さんが、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』の配信1周年記念イベントに登場。他にも、お笑い芸人の福田麻貴さん、俳優の福原遥さん、謎解きクリエイターの松丸亮吾さんが登壇しました。

【写真を見る】【佐野勇斗】就寝時のルーティン告白 "日記を書いて、香木たいて、ストレッチ"





就寝時の服装を聞かれた佐野さんは、”季節関係なく、バスケットボールするときのパンツみたいな短パンを履いています”と回答。「冬、寒くないんですか?」と突っ込まれると、”寒いんです。でも、習慣になっています”と、にっこり微笑みました。









続けて、寝る前のルーティンを聞かれると、”毎晩日記を書いて、香木をたいて、ストレッチします”と、告白。

佐野さんは、”普段は3分以内に寝られる。ただ、寝られないときは1回布団から出るようにしている。寝られないのに布団にいる状況が良くないらしいので。本を読んだりして眠くなってから布団に入るようにしています”と、入眠の工夫について明かしました。









イベントでは、寝顔の秘蔵ショットを公開した佐野さん。

指をくわえながら寝ている「激カワ」ショットを披露すると、”僕、すごい親指が曲がるんですけど、巷では、指を吸いすぎて指が曲がるようになったって言われています”と、笑顔を見せました。









