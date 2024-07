【時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ!】2024年 リリース予定価格:無料(アプリ内課金あり)

ポッピンゲームズジャパンは、Android/iOS用3マッチパズルゲーム「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ!」(略称:ぱずでれ)を2024年にリリースする。価格は無料(アプリ内課金あり)。

本作は、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」初の新作スマートフォン向けアプリゲーム。アーリャさんたちの可愛さが詰まったお手軽3マッチパズルゲームとなっており、誰でも気軽に楽しめる。さらに、ゲームオリジナルのイラストも制作される予定だという。

また、本日7月17日より事前登録が開始された。公式Xにて開発決定を記念したフォロー&リポストキャンペーンもスタートしている。

公式Xフォローにて事前登録開始!

事前登録は公式X(旧Twitter)をフォローすることで完了。事前登録数に応じた特典が用意されている。

□「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ!」公式X

※すでにフォローいただいている方も対象となります。

※ゲーム内アイテムやキャラクターはリリース後、プレイしていただくみなさまにゲーム内にてプレゼントいたします。

公式Xアカウントにてフォロー&リポストキャンペーン実施!

キャンペーン期間:7月17日(水)~7月26日(金)17時59分まで

ゲーム開発決定記念として、7月17日より10日間、公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンが実施される。本キャンペーンでは、「Amazonギフト券3,000円分」が合計で15名に当たる。

【応募方法】

(1)キャンペーン期間内にアプリ公式X(旧Twitter)をフォロー

(2)該当のキャンペーンポストをリポストする

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.