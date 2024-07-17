芥川賞に朝比奈秋氏「サンショウウオの四十九日」と松永Ｋ三蔵氏の「バリ山行」
第１７１回芥川賞、直木賞（日本文学振興会主催）の選考会が１７日、都内で開かれ、芥川賞に朝比奈秋氏の「サンショウウオの四十九日」と松永Ｋ三蔵氏の「バリ山行」が選ばれた。
両者とも芥川賞ノミネートは初だった。ロックバンド・クリープハイプの尾崎世界観の受賞はならなかった。
朝比奈氏は１９８１年生まれ。京都府出身。２０２１年「塩の道」で第７回林芙美子文学賞を受賞。２２年、同作を収録した単行本「私の盲端」でデビュー。
松永氏は１９８０年茨城県水戸市生まれ。関西学院大学卒。２０２１年「カメオ」で第６４回群像新人文学賞優秀作を受賞しデビュー。
◆第１７１回芥川龍之介賞 候補作（掲載誌）（ノミネート回数）
朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」（新潮５月号）（初）
尾崎世界観「転の声」（文學界６月号）（２）
坂崎かおる「海岸通り」（文學界２月号）（初）
向坂くじら「いなくなくならなくならないで」（文藝夏季号）（初）
松永Ｋ三蔵「バリ山行」（群像３月号）（初）
◆芥川賞選考委員
小川洋子・奥泉光・川上弘美・川上未映子・島田雅彦・平野啓一郎・松浦寿輝・山田詠美・吉田修一
※五十音順・敬称略