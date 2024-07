6人組ボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)が17日、1stアルバム『Quest』をリリースし、東京・ダイバーシティ東京プラザ フェスティバル広場で発売記念イベント『Dance on! DXTEEN』を開催し、初のアルバムの完成をNICO(※ファンの総称)とともに祝った。DXTEENは昨年2月に結成され、同年5月にデビュー。1stシングル「Brand New Day」から「First Flight」「Snowin'」とリリースを重ね、今作が初のアルバム作品となった。イベントではこの1stアルバムから「Dance on Open World」「Switch」「DREAMLIKE」を披露した。

イベント前の取材会では、寺尾香信(20)が「Dance on Open World」について「自分たちらしいなって思う曲」と言い、平本健(19)は「Switch」に「今までの僕たちとは違う大人っぽさもたくさん見せられるんじゃないか」と期待。福田歩汰(21)は「DREAMLIKE」に関して「ライブで盛り上がる曲。ファンのみなさんとの一体感もそうですし、歌っていても楽しい」と語っており、今回のアルバムや現在のDXTEENを明示するような選曲となった。最初のトークでは、メンバーそれぞれがアルバムに込めた思いやコンセプトなどを紹介した上で、田中笑太郎(18)は「DXTEENらしいアルバムになっているので、ぜひ聞いてね?」と“末っ子”らしい笑顔で呼びかけ。さらに、ライブパートへ移る際には、大久保波留(20)が「『Good Luck』を…やろうと思ったんですが、やっぱり『DRAW+ing』をやろうかと…も思ったんですが、リリース日なので『Switch』でしょう」といたずらっぽく笑い、会場の笑いと歓声を誘った。これまで積み上げてきた“爽やかさ”や“少年らしさ”といったイメージを覆すダークでセクシーな「Switch」を披露した後、スタッフからリリースを祝うケーキのプレゼントがサプライズで贈られると、6人はそろって無邪気に笑いながら「ゲーム機とかも付いてる!」「かわいいケーキ!」「あとでいただきましょう!」と大興奮。アルバム収録曲のように様々な表情を見せていく。そして福田は「暑い中ですけど、リリース日を一緒に迎えられたことをうれしく思います」と感謝。「このアルバムで第2章が迎えられる。これからも6人で前を向いて、全力で走れたら」と力を込めると、リーダーの谷口太一(22)は「歩汰が言ったように、これから第2章の道がスタートする。そこでもNICOと一緒に成長できたらいいなと思います」と目を輝かせた。